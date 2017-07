A tia do menino, Irene Andrade, disse que já tem mais esperança de encontra-lo vivo, mas ainda quer se despedir do corpo do sobrinho. “Esperança dele estar vivo nós não temos mais / Divulgação

A família de Kauan Andrade Soares do Santos, 9 anos, acompanhou na manhã deste sábado (22) o trabalho da polícia e dos bombeiros que buscam uma criança que teria sido jogada no rio Anhanduí, em Campo Grande, mesmo sem ter a certeza de que tratava dele que está desaparecido há quase um mês.

A tia do menino, Irene Andrade, disse que já tem mais esperança de encontra-lo vivo, mas ainda quer se despedir do corpo do sobrinho. “Esperança dele estar vivo nós não temos mais. Nós já estamos conformados, mas a gente quer ver ele pela última vez”, disse.

O Corpo de Bombeiros encerrou as buscas depois de três horas de hoje. “Nós encerramos nossas buscas aqui, fizemos as duas pontas da avenida e dessa ponte do Pênfigo e por solicitação do delegado”, afirmou a tenente dos bombeiros Juliana Ribeiro.

O delegado Paulo Sérgio Lauretto, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), confirmou que há um suspeito preso, mas não informou a identidade dele. Também não confirmou se a criança que está sendo procurada é o Kauan.

Depois das buscas no rio Anhanduí a partir de informações do suspeito que disse ter jogado uma criança nesse rio, o delegado vai continuar as buscas em outras regiões da cidade.

“Kauan era um menino bom, educado, respeitava todo mundo. Era brincalhão, saía e voltava”, disse a tia Irene Andrade

O garoto teria desaparecido depois de sair para brincar no dia 25 de junho. Desde então a família procura por ele em várias regiões da cidade. Segundo a tia, a família recebeu várias informações sobre possíveis localizações do menino, mas nenhuma se concretizou.

