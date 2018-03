Therezinha Cazerta toma posse como presidente do TRF3 e desembargador de MS é vice

Desembargadora Nery Júnior, desembargadora Therezinha Cazerta e corregedor Carlos Muta - Divulgação

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) realizou na última quinta-feira (1º), no Plenário “Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira”, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a Sessão Solene de Posse dos Novos Dirigentes da Corte, eleitos para o biênio 2018-2020.

A desembargadora federal Therezinha Cazerta assumiu a presidência do Tribunal, que possui jurisdição sobre os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Na mesma solenidade, o desembargador federal Nery Júnior assumiu o cargo de vice-presidente e, como corregedor-regional, tomou posse o desembargador federal Carlos Muta.

Participaram da mesa de cerimônia a presidente do STJ, ministra Laurita Vaz; o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Manoel Pereira Calças; Carlos Marun, ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República; Reinaldo Azambuja, governador de Mato Grosso do Sul; Anderson Pomini, secretário de Justiça de São Paulo; o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado Cauê Macris, representando o governador; o secretario da Justiça Marcio Elias Rosa; e Maria Cristina Aziouva, chefe do MPF da 3a Região.

Em seu discurso, a nova presidentedestacou a grande quantidade de trabalho da Corte que assume “Estamos aqui reunidos os magistrados mais produtivos do mundo e também os mais sobrecarregados. Entre as regiões, estamos com a maior carga de trabalho”.

Ela defende que, diante do quadro escasso de recursos financeiro, é preciso lançar mão da criatividade. “O quadro exige cada vez mais soluções criativas e responsáveis, que maximizem nossa capacidade de resolver demandas, em um tempo razoável.”

Cazerta também prometeu dar continuidade aos avanços de projetos da gestão anterior, da desembargadora Cecilia Marcondes, que expandiu o Processo Judicial Eletrônico para todas as subseções da Justiça Federal da 3ª Região (http://web.trf3.jus.br/noticias/Noticias/Noticia/Exibir/358285).

A nova presidente do TRF-3 lembrou que a sociedade nunca esteve com os olhos tão voltados ao Judiciário e que os juízes devem se preocupar com tanto com produção como com qualidade dos julgados. “Hoje em dia sentenças e acórdão são debatidos pela opinião publica, e não apenas por profissionais de Direito. Grande parte da população brasileira conhece a composição do Supremo Tribunal Federal. O Judiciário assume um protagonismo inédito. O ato de julgar não se restringe ao gerenciamento de estatísticas, o desafio jurisdicional é produzir em quantidade mas com qualidade. Temos de fazer uso da tecnologia mas não transformar o Judiciário em linha de montagem.”

Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso do Sul, Mansour Karmouche falou em nome da classe dos advogados. “Quero reiterar a importância dessa corte no combate ao crime organizado, à proteção aos direitos das minorias, às causas ambientais... Enfim, o processo de desenvolvimento econômico passa por essa corte para que se faça justiça social. Tenho fé que essa corte manterá sintonia com as nossas aspirações.”

O vice-presidente, Nery da Costa Junior, declarou que a palavra de ordem é "eficiência no serviço público, com crescente qualificação na prestação jurisdicional".

Os novos dirigentes do TRF3

Presidência: Therezinha Cazerta

Natural de Araçatuba, Cazerta é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Araçatuba, do Instituto Toledo de Ensino, e pós-graduada em Direito Penal pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) e em Direito Público pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Ingressou na magistratura federal em 1988 e, dez anos depois, foi promovida a desembargadora federal do TRF-3.

Vice-Presidência: Nery Júnior

Natural de Amambaí, em Mato Grosso do Sul, também tem 57 anos e entrou para o tribunal em junho de 1999, pelo quinto constitucional da advocacia. Completou 18 anos no tribunal, todos eles na 2ª Seção. É membro do Órgão Especial e diretor da Revista de Jurisprudência desde março de 2016.

Corregedoria: Carlos Muta

Natural de Jacareí, interior de São Paulo, tem 50 anos de idade, entrou para a magistratura federal em 1995 e se tornou desembargador em junho de 2002. Atua nos julgamentos da 3ª Turma do tribunal e dirige a Escola dos Magistrados (Emag).