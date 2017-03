Theresa May sinaliza que não apoiará novo referendo de independência da Escócia

A primeira ministra do Reino Unido, Theresa May, deu um forte sinal hoje de que não irá concordar com um segundo referendo sobre a independência da Escócia enquanto seu país permanece na União Europeia (UE), preparando o terreno para um confronto com a primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon.

Em entrevista, May disse que o Reino Unido deve colocar "todas suas energias" nas negociações da saída do bloco europeu e que um segundo referendo sobre a independência da Escócia antes da conclusão do Brexit poderia colocar em risco o poder de barganha do Reino Unido.

Sturgeon declarou na segunda-feira que quer um novo referendo na Escócia, que votou majoritariamente pela permanência no bloco europeu, antes do fim das negociações de dois anos.

Em resposta, a premiê da Escócia, disse em mensagem no Twitter que seria "antidemocrático" para Londres frustrar um segundo referendo escocês. O governo do Reino Unido deve aprovar a realização do referendo para que ele seja legal. Fonte: Dow Jones Newswires.

Veja Também

Comentários