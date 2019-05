Theresa May quer retirar Reino Unido da UE antes de 31 de outubro

A primeira-ministra britânica, Theresa May, afirmou esperar que o Reino Unido se retire da União Europeia (UE), “muito antes” de 31 de outubro, data limite fixada por Bruxelas para concretizar o Brexit.

Durante reunião de uma hora e meia com os presidentes das principais comissões do parlamento britânico, May disse não haver razões para adiar o assunto logo que os parlamentares aprovem o acordo de saída da UE, o que já foi rejeitado em três oportunidades pelos legisladores.

Depois da última derrota no parlamento, a UE estendeu a data limite, originalmente em 29 de março, até 31 de outubro. O principal problema que provocou a rejeição do acordo é o status que terá a fronteira da República da Irlanda, que integra o bloco europeu, e a Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido.

* Com informações da Télam, agência pública de notícias da Argentina