Theresa May pede unidade e minimiza proposta de independência da Escócia

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, pediu união ao país nesta sexta-feira, criticando o governo da Escócia por continuar pressionando pela sua independência justamente no momento em que prepara-se a saída da União Europeia.

"A política não é um jogo e o governo não é uma plataforma para se perseguir obsessões constitucionais", afirmou a premiê, em uma crítica ao Partido Nacional Escocês, que pretende organizar um novo referendo sobre a permanência no Reino Unido. Para May, tal movimento tira a atenção de questões como educação e saúde.

"A política é sobre tomar sérias decisões que melhorem a vida das pessoas. Esse nacionalismo estreito, que foca apenas na independência a qualquer custo, enfraquece a Escócia".

Em 2014, o referendo da independência escocesa perdeu por leve margem, mas a líder Nicola Sturgeon quer utilizar o Brexit para propor uma nova votação.

"O governo (de May) não tem mandato na Escócia nem base democrática para nos tirar da Europa e do mercado único contra nossa vontade", disse Sturgeon. Fonte: Associated Press.

