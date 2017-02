Theresa May pede que parlamentares não atrasem Brexit

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, alertou que o Parlamento não deve impedir "o que o povo britânico quer" ao tentar atrasar o início da negociação de saída do país da União Europeia, o Brexit.

Os comentários de May ocorrem no momento em que a Câmara dos Lordes começa um debate de dois dias sobre o projeto de lei que autoriza o governo a iniciar o processo do Brexit.

Os membros da oposição no Parlamento tentam alterar algumas questões da lei para garantir um papel maior nas negociações.

A Câmara dos Lordes, que é a câmara alta do parlamento do Reino Unido, composta por um corpo não-eleito, não pode invalidar a decisão da Câmara dos Comuns, que já aprovou o projeto de lei. Entretanto, eles podem atrasar seu andamento, complicando o calendário do governo, que pretende iniciar as negociações no dia 31 de março.

May ainda salientou que a Câmara dos Comuns aprovou o projeto de lei sem incluir emendas e "espero que a Câmara dos Lordes dê atenção à isso". Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários