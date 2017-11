Theresa May não consegue fazer progresso nas negociações do Brexit

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, não fez sucesso ao tentar avançar nas negociações da saída britânica da União Europeia (Brexit), enquanto o tempo para avançar à segunda fase do processo se aproxima do fim.

Na cúpula da UE e de líderes da Europa Oriental em Bruxelas, May se reuniu com a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, e com os líderes da Bélgica, Lituânia e Dinamarca, além do presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk. A premiê britânica procurou avançar nas negociações sobre as futuras relações entre o Reino Unido e a UE, especificamente sobre os vínculos comerciais entre os dois lados.

"Todavia há questões por resolver sobre vários temas que estamos negociando", disse May à imprensa logo depois das reuniões com os líderes europeus. "No entanto, tem havido uma atmosfera muito positiva nas negociações e um humor genuíno com o qual queremos avançar juntos", acrescentou. O Reino Unido deve deixar o bloco em 29 de março de 2019, mas as negociações devem ser concluídas em menos de um ano para que os Parlamentos tenham tempo para ratificar o acordo. Fonte: Associated Press.