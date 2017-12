Theresa May elogia decisão da UE de avançar para 2ª fase do Brexit

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, elogiou seus colegas da União Europeia (UE) por terem concordado em seguir para a segunda fase das negociações da saída do país do bloco comum, o Brexit.

Segundo ela, o acordo é um passo importante no caminho para realizar um Brexit "suave e ordenado", impulsionando a parceria "profunda e especial" britânica com a UE.

As negociações da segunda fase, que segundo autoridades europeias devem iniciar em março do ano que vem, ficarão centradas em estabelecer um período de dois anos de transição.

Embora as diretrizes da negociações deixem claro que o Reino Unido seguirá como membro da UE pelo período de transição de dois anos, até 2021, May insistiu que isso não deve ter efeito sobre a data estipulada para a saída britânica do bloco comum. "Nós vamos deixar a União Europeia no dia 29 de março de 2019", disse.