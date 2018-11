Theresa May diz que foco é garantir aprovação do acordo do Brexit no Parlamento

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, insistiu nesta quinta-feira que seu acordo do Brexit é um "bom negócio para todo o Reino Unido", após ser questionada por que os escoceses devem apoiá-lo, e que seu foco é garantir a aprovação do acordo pelos membros do Parlamento no próximo dia 11 de dezembro.

Em sabatina pelo comitê seleto do Parlamento britânico, no entanto, May não garantiu que o governo irá publicar seus planos de imigração pós-Brexit antes da votação significativa do dia 11. "Ainda estamos discutindo a data de quando o white paper sobre imigração será publicado", disse ela.