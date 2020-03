Theatro Municipal de São Paulo abre 16ª edição do Mês do Hip Hop

O Theatro Municipal de São Paulo realiza, na próxima terça-feira (3), as primeiras apresentações da 16ª edição do Mês do Hip Hop. O evento é organizado pela sociedade civil, em parceria com a prefeitura da capital paulista.

O hip hop feminino estará representado por quatro artistas: Gabi Nyarai, que começou pelas batalhas de rimas, em 2012; Laysa, cujo primeiro álbum foi lançado em 2016; Stefanie MC, que já participou de projetos com Mano Brown e Negra Li e abriu shows de artistas como Talib Kweli e De La Soul, dos Estados Unidos; e Tássia Reis, que teve seu segundo álbum, "Próspera", entre os 25 discos considerados os melhores de 2019 pela Associação Paulista dos Críticos de Arte (APCA).

Stefanie MC e Tássia Reis sobem ao palco com o grupo de beatmakers Beat Brasilis Orquestra, que também tem como convidados Rincon Sapiência, já premiado pela APCA como Revelação do Ano, e a companhia de dança Discípulos do Ritmo, que completou 20 anos em 2019.

O evento tem entrada gratuita e indicação etária livre. Os ingressos serão distribuídos na bilheteria do teatro, a partir das 18h. Cada pessoa poderá retirar apenas um ingresso.