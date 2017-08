De acordo com o Ministério da Saúde, não houve feridos no desabamento do forro do teto do necrotério do Hospital Federal dos Servidores do Estado, no centro do Rio / Imagem de divulgação/Ministério da Saúde

O forro do teto do necrotério do Hospital Federal dos Servidores do Estado, no centro da cidade do Rio de Janeiro, desabou na manhã de hoje (24).

Segundo nota divulgada pela assessoria de imprensa do Ministério da Saúde, a avaria atingiu o forro da varanda do setor. A área foi isolada depois da avaria e ninguém se feriu.

Ainda de acordo com a nota do órgão, o atendimento médico está normal, com a realização de todas as consultas ambulatoriais, exames e cirurgias programadas.

