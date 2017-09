Testes do sistema de integração entre Prefeitura e Câmara chegam à fase final

?Os testes que irão unificar o Sistema de Gerenciamento Legislativo (SGL) da Câmara Municipal com a plataforma Fala Campo Grande da Prefeitura estão sendo finalizados. Com o objetivo de oferecer serviços com mais qualidade e rapidez, a Prefeitura, por meio da Agetec (Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação), fez diversas reuniões para apresentar e ajustar os detalhes do projeto de integração dos dois sistemas. Até então, as indicações feitas pelos vereadores eram encaminhadas para a Prefeitura e se transformavam em processos, organizados em pastas de papel.

Com a integração dos sistemas, essa interação passará a ser totalmente por meio digital, dando um fim aos processos de papel. A expectativa é que se diminuam, de forma expressiva, os gastos financeiros nesse processo e que o tempo de tramitação seja muito reduzido. ?

“Além de trazer economia para os cofres públicos, a integração dos sistemas vem para desafogar o processo humano, uma vez que já estava praticamente inviável continuar manualmente com os registros e com todo esforço físico que essa ação demandava?, lembra a chefe da Assessora Técnica da Secretaria de Governo e Relações Institucionais do Município (SEGOV), Angela Aparecida Ferreira, referindo-se às mais de 20 mil indicações enviadas este ano pela Casa de Leis.

O diretor-presidente da Agetec, Paulo Fernando Garcia Cardoso, considera essa integração um grande avanço na forma como a Câmara e a Prefeitura de Campo Grande irão lidar com tão importantes demandas. ?”Quando participamos de uma reunião com a equipe de tecnologia da Câmara propusemos a ideia de integração e eles foram muito receptivos, condição essencial para que o processo tivesse prosseguimento”, avalia.

Paulo explica que a partir dessa integração, os vereadores terão condições de saber rapidamente qual a situação daquilo que demandaram aos órgãos do município, o que facilitará a forma como poderão cobrar as secretarias e devolver as informações ao cidadão, que é o principal interessado.Além de ser um grande avanço, o novo sistema irá trazer economia aos cofres públicos, transparência e agilidade nesse processo. “Quem ganha é a população?”, observa.

Na apresentação feita pela Agetec para os servidores da Segov, os técnicos finalizaram os últimos detalhes para que deem início a essa integração já no mês de setembro, bem como para colher dos operadores do sistema as sugestões e ajustes necessários para que a ferramenta tenha o perfil de quem vai utilizá-la. A próxima reunião está marcada para o dia 11 de setembro com os servidores da Câmara Municipal.

Essa integração faz parte da plataforma Fala Campo Grande, que já é utilizada pelo cidadão para participar da administração municipal com atendimento por telefone, aplicativo móvel, internet ou atendimento presencial pela Ouvidoria.

Veja Também

Comentários