Testes de vacina contra o zika apresentaram resultados promissores

Uma vacina experimental contra o Zika vírus, desenvolvida pelas Instituições Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, mostrou resultados promissores em testes com humanos.

O Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas realizou uma segunda rodada de testes nesta semana para verificar a segurança da vacina em humanos, bem como sua capacidade de estimular uma resposta do sistema imune e sua eficácia contra o zika.

O estudo deve envolver cerca de 2.500 participantes em seis diferentes países americanos. Os primeiros resultados poderão ser disponibilizados ainda neste ano, segundo Anthony Fauci, diretor do instituto.

As vacinas com tecnologia genética podem ser rapidamente desenvolvidas e manufaturadas ao inserir genes relacionados a determinados vírus e bactérias em trechos de DNA sintético. As vacinas tradicionais são desenvolvidas a partir do cultivo de vírus e bactérias, num processo que pode levar meses.

Se os testes forem positivos, a doença do zika pode ser a primeira a contar com uma vacina de DNA aprovada para uso humano. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários