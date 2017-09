Tesouro dos EUA anuncia sanções contra 11 entidades relacionadas ao Irã

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou na tarde desta quinta-feira sanções contra 11 entidades e indivíduos acusados de colaborar com o programa nuclear do Irã e a com a condução de ataques cibernéticos a entidades financeiras americanas.

As novas sanções vem ao mesmo tempo em que a administração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está considerando renunciar ao acordo acertado em 2015 entre o Irã e as potências nucleares, apesar da pressão internacional em contrário.

As novas sanções permitem que Washington mantenha um mínimo de pressão econômica sobre o Irã. "O Tesouro continuará a tomar medidas fortes para combater as provocações do Irã, incluindo o apoio aos extremistas terroristas, à campanha de violência na Síria e ataques cibernéticos destinados a desestabilizar o sistema financeiro dos EUA", disse o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, em uma afirmação.

Dentre as empresas e entidades sancionadas nesta quinta-feira, estão incluídas uma empresa de engenharia que trabalha em parceria com a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã e duas companhias aéreas ucranianas. Fonte: Dow Jones Newswires.

