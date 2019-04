Terroristas matam 14 passageiros de ônibus no Paquistão

Catorze passageiros de um ônibus foram mortos por homens armados na madrugada desta quinta-feira, 18, no Paquistão. O veículo viajava por uma estrada do sudoeste do país quando caiu em uma emboscada do grupo armado.

Nenhum grupo reivindicou a autoria do ataque. Separatistas da província de Baluchistan ataquem constantemente alvos militares paquistaneses e também residentes da província vizinha Punjab. Os punjabis são de uma etnia diferente dos Baluch e costumam exercer cargos militares na província de Baluchistan.

O ataque ocorreu numa estrada costeira entre a cidade portuária de Karachi e o porto de Gwadar, disse a autoridade local Jehangir Dashti à Associated Press. Agentes de segurança da cidade próxima Buzi Top foram até o local. Não está claro quem realizou a emboscada.

Dashti contou que os passageiros tiveram seus documentos de identidade verificados antes de serem mortos. Dezenas de atiradores estiveram envolvidos no ataque. "Catorze passageiros foram obrigados a desembarcar do ônibus. Eles foram enfileiradas e, então, mortos pelos terroristas", relatou Dashti.

O primeiro-ministro paquistanês Imran Khan condenou a ação em comunicado, classificando-a de "um ato de terror". Ele ainda ordenou às autoridades que "fizessem todo o esforço possível para identificar e levar à Justiça os perpetradores desta barbárie."