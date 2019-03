Terrorista transmitiu na internet ataque a mesquita na Nova Zelândia

Parte do atentado contra duas mesquitas em Christchurch, Nova Zelândia, nesta sexta-feira, 15, foi transmitida ao vivo pela internet após a publicação de um manifesto sobre supremacia branca online. O atentado deixou pelo menos 49 pessoas mortas e dezenas de feridos.

As imagens, que foram transmitidas no Facebook, foram aparentemente feitas em câmera usada pelo atirador enquanto este atacava a mesquita Al Noor, no centro da cidade.

O Facebook afirmou que tirou do ar rapidamente a conta do atirador, mas o vídeo de 17 minutos mostrando um homem vestido de preto e atirando contra fiéis com fuzis circula amplamente na web. A polícia neozelandesa disse que trabalha para remover o vídeo da rede e pediu que as pessoas não o compartilhem. (Com agências internacionais).