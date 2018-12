Terremoto na Sicília provoca deslocamento de pelo menos 600 pessoas

O terremoto que atingiu o sul da Itália, na região da Sicília, mais precisamente na área da Catania, deixou pelo menos 600 pessoas deslocadas em seis municípios. Os deslocados foram encaminhados para colégios e academias públicas.

O conselho de governo da Sicília vai se reunir amanhã (27), quando pretende decretar estado de calamidade enquanto as autoridades em Roma devem declarar estado de emergência. O ministro do Interior, Matteo Salvini, deve visitar as áreas atingidas na Catania.

Especialistas afirmam que o terremoto foi provocado pela erupção do vulcão Etna. Os tremores afetaram 15 casas e algumas igrejas. Em Pennisi, a imagem de Santo Emílio veio abaixo. Ele é considerado o protetor das vítimas dos terremotos.

Em Pennisi, as igrejas de Maria Santíssima de Carmelo e Matriz de Aci Sant'Antonio também foram atingidas pelos tremores, tendo suas fachadas danificadas.

*Com informações da RAI, emissora estatal de televisão da Itália.