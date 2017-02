Terremoto deixa 6 mortos e mais de 120 feridos no sul das Filipinas

Um forte terremoto no sul das Filipinas matou pelo menos seis pessoas e feriu mais de 120 pessoas na noite desta sexta-feira. Autoridades seguem avaliando edifícios danificados e cidades próximas em busca de mais possíveis vítimas.

O terremoto de magnitude 6,7 acordou moradores na província de Surigao do Norte, forçando centenas de pessoas a fugir de suas casas. O tremor foi registrado cerca de 16 quilômetros a noroeste da capital de Surigao, em uma profundidade relativamente baixa, de 10 quilômetros, disse Renato Solidum, do Instituto Filipino de Sismologia e Vulcanologia.

Cerca de 100 tremores secundários foram sentidos, informaram as autoridades. Os centros de evacuação acomodaram residentes durante a noite, mas muitos voltaram para casa neste sábado, disse a secretária de Assistência Social Judy Taguiwalo, acrescentando que agentes continuavam a avaliar os danos em Surigao e cidades distantes.

Pelo menos seis pessoas morreram, principalmente depois de serem atingidas por detritos e muros de concreto, disse Gilbert Gonzales, funcionário da província para resposta a desastres. Outras 126 pessoas ficaram feridas em Surigao, onde o terremoto causou a interrupção do fornecimento de energia e forçou o fechamento do aeroporto, por causa das fissuras profundas na pista.

Vários edifícios, incluindo um colégio estadual, um hotel e um shopping center, foram danificados na cidade, localizada a cerca de 700 quilômetros a sudeste de Manila.

O último grande terremoto que atingiu Surigao, uma região empobrecida que também lidava com uma insurgência comunista, foi em 1879, disse Solidum. Em meio à calamidade, as Forças Armadas apelaram às guerrilhas do Novo Exército Popular para não interromper o trabalho de resgate e reabilitação feito pelos militares. "Nós os exortamos a não atacar nossos soldados", disse o porta-voz militar Edgard Arévalo.

Taiwan

Em Taiwan, um terremoto de menor intensidade atingiu a parte sul da ilha no início deste sábado, ferindo quatro pessoas, disseram autoridades. A Agência Nacional de Bombeiros informou quatro casos de residentes feridos. O terremoto de magnitude 5,6 foi registrado perto da costa da cidade de Tainan, por volta de 1h12.

A imprensa taiwanesa informou que 50 mil famílias ficaram brevemente no escuro antes do restabelecimento da energia. Nenhum óbito foi relatado.

Fonte: Associated Press

