Terremoto de magnitude 5,2 na escala Richter atinge o Chile

Um terremoto de magnitude 5,2 na escala Richter atingiu hoje (5) as regiões de Santiago, Valparaíso, Coquimbo, O'Higgins e Maule, no Norte e Centro do Chile. Ainda não há relatos de vítimas ou danos materiais.

O tremor aconteceu às 14h12 (15h12, em Brasília), com epicentro no litoral, a 17 quilômetros (km) do porto de San Antonio, a sudeste, e 115 km da capital, Santiago, a sudoeste, segundo o Centro Sismológico Nacional da Universidade do Chile.

O hipocentro foi registrado a 36 quilômetros de profundidade, de acordo com o Serviço de Hidrografia e Oceanografia da Marinha chilena. O órgão apontou que não há reunião de características necessárias para gerar um tsunami no litoral do país.

O Escritório Nacional de Emergência (Onemi) informou que o terremoto abrangeu cerca de 800 quilômetros do território chileno e foi percebido com intensidades de 5 a 3 na escala internacional de Mercalli.

"No momento, não foram reportados danos a pessoas, alterações de serviços básicos ou infraestrutura devido a este sismo. Os órgãos técnicos estão avaliando a situação nas regiões", disse a Onemi em comunicado.