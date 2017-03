Terremoto de intensidade moderada atinge sudeste da Turquia

O governo da Turquia afirmou nesta quinta-feira que um terremoto de magnitude preliminar 5,5 graus atingiu o sudeste do país.

De acordo com o centro de gerenciamento de crises, o centro do terremoto ficou na região do município de Samat, na província de Adiyaman.

O serviço geológico dos Estados Unidos afirmou que o terremoto teve magnitude de 5,6 graus e que a profundidade foi rasa, de cerca de 00 quilômetros.

Ainda não se sabe se houve ou qual foi a extensão dos danos causados pelo tremor. Fonte: Associated Press.

