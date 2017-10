Terremoto de 6,3 graus atinge o Norte do Chile

Um terremoto de 6,3 graus de magnitude na escala Richter atingiu, nesta terça-feira (10), o Norte do Chile, de acordo com informações divulgadas pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, a sigla em inglês), sem que as autoridades chilenas tenham informado, por enquanto, sobre vítimas ou danos.

Segundo a Agência EFE, o Serviço Hidrográfico e Oceanográfico da Marinha do Chile descartou um alerta de tsunami.

O movimento, que afetou uma área perto da fronteira com a Bolívia e o Peru, ocorreu a cerca de 70 quilômetros da vila costeira de Arica e a sudoeste da cidade de Putre.

Além disso, foi percebido nas regiões de Tarapacá e Antofagasta e em algumas partes do Sul do país.

O epicentro foi registrou a 82,4 quilômetros de profundidade e aconteceu às 2h32 (horário local, 3h32 de Brasília).

"Não parava, foi muito forte", declarou ao jornal La Tercera uma moradora de Arica, acrescentando que não houve cortes na energia elétrica.

Até o momento, foram registradas várias réplicas, a mais forte de 4,6 graus, segundo a imprensa local.



