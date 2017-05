Terremoto de 5,5 graus mata 8 e deixa 23 feridos na China

Pelo menos oito pessoas morreram e 23 ficaram feridas após um terremoto de 5,5 graus de magnitude que atingiu na madrugada de hoje o Condado de Taxkorgan, na região autônoma de Xinjiang, no noroeste da China, de acordo com informações da agência oficial de notícias Xinhua.

O tremor, de uma profundidade de 8 quilômetros, ocorreu às 5h58 (hora local) e seu epicentro foi localizado na parte sudeste do planalto de Pamir.

Milhares de policiais e militares foram mandados para a região com o objetivo de socorrer os mais de 12 mil desabrigados. Mais de 9 mil pessoas foram levadas para lugares seguros, enquanto os feridos foram hospitalizados.

Segundo explicações do chefe do Partido Comunista do condado, Wang Fuyou, foi um terremoto seguido por 82 réplicas. A região de Quzgun, de 449 habitantes, foi a mais afetada, com o desabamento de mais de 1,5 mil casas e mil cabeças de gado morreram ou ficaram feridas. Equipes de resgate procuram por possíveis pessoas que estejam sob os escombros.

