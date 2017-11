Terremoto de 4,9 graus sacode duas regiões do Norte do Chile

Um tremor de 4,9 graus de magnitude fez tremer neste sábado as regiões de Tarapacá e Antofagasta, no norte do Chile, sem provocar vítimas ou danos visíveis, segundo informaram as autoridades.

O sismo aconteceu às 07h01 (horário local, 8h01 de Brasília) e seu epicentro se localizou 35 quilômetros ao sudeste de Pica e a 1.780 de Santiago, na região de Tarapacá, a uma profundidade de 108,2 quilômetros, detalhou o Centro Sismológico da Universidad de Chile.

Por sua vez, o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) determinou a profundidade a 107,5 quilômetros e calculou sua magnitude também em 4,9 na escala de Richter.

O Serviço Hidrográfico e Oceanográfico da Marinha do Chile assegurou, por sua parte, que o tremor não reuniu as condições necessárias para gerar um tsunami no litoral do país.

Segundo o Escritório Nacional de Emergência (Onemi), o sismo foi sentido com intensidade V na escala internacional de Mercalli na localidade de Mamiña e com IV em outros pontos de Tarapacá, entre eles Iquique, a capital regional.

Na região de Antofagasta, a intensidade foi de grau IV em Tocopilla e III em El Loa, acrescentou o Onemi, que garantiu que "não foram reportados danos a pessoas, alteração de serviços básicos ou infraestrutura em decorrência deste sismo".

