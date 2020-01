Termômetros no Rio marcam 39,5º C, com sensação térmica de 50,7º C

Um sistema de alta pressão influenciou as condições do tempo nesta quinta-feira (16) na cidade do Rio de Janeiro, com um dia abafado e céu de claro a parcialmente nublado. Os termômetros do Sistema Alerta Rio marcaram 39,5 graus Celsius (°C) às 11h15, em Guaratiba, na zona oeste da cidade. A sensação térmica atingiu 50,7º C, em Santa Cruz, também na zona oeste.

De acordo com o Sistema Alerta Rio, a aproximação de uma frente fria pode causar chuva moderada a forte a partir da noite de hoje, com raios e rajadas de vento forte, podendo atingir mais de 80 quilômetros por hora (km/h). Os maiores acumulados de chuva podem ser registrados entre a noites de hoje e qualquer hora desta sexta-feira (17). A temperatura máxima deve cair em torno de 10º C nesta sexta-feira.

Já chove na região serrana, nos municípios de Teresópolis e Petrópolis. O Alerta de Cheias do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) indica que o Rio Piabanha, que corta os dois municípios, está em estágio de alerta. Na localidade do Bingen, em Petrópolis, e também o Rio Quitandinha, na Rua Coronel Veiga, no centro do município, estão com risco de transbordamento.

Ressaca

A Marinha do Brasil emitiu um aviso de ressaca que começa a valer às 9h deste sábado (18), com término previsto para as 21h de domingo (19). Durante este período, ondas de até 2,5 metros de altura podem atingir a orla do Rio.