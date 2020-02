Terminam hoje inscrições para seleção de auxiliar de enfermagem

São cinco vagas no total - Arquivo

A Prefeitura de Bataguassu, a 335 km de Campo Grande, recebe nesta terça-feira (11) as inscrições de processo seletivo simplificado para contratar, em caráter temporário, cinco auxiliares de enfermagem. Os candidatos selecionados cumprirão jornada de trabalho de 40 horas semanais e o salário mensal será de R$ 1.325,08.

As inscrições deverão ser realizadas apenas nesta terça (11), exclusivamente na sede Secretaria Municipal de Saúde, situada na Avenida Porto XV de Novembro, nº 775, no período das 8h às 12h e das 14h às 17h (horário oficial de Brasília). No ato da inscrição os candidatos deverão entregar o formulário de inscrição e alguns documentos que estão listados no edital.

O processo seletivo se dará mediante a realização de prova objetiva, prova prática e entrevista, todas de caráter eliminatório e classificatório. A prova objetiva será realizada na data de 13 de fevereiro, no horário das 8h às 12h (horário oficial de Brasília), nas dependências da Escola Municipal Marechal Rondon, sito à rua Odorilho Ferreira nº 519.

Caberá aos profissionais aprovados preparar o paciente para consultas, exames e tratamentos; ministrar medicamentos por via oral e parenteral; assistir ao enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem; fazer curativos; colher material para exames laboratoriais, entre outras atribuições.

O edital completo está disponível para consulta no Diário Oficial dos Municípios, a partir da página 69.