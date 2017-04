Terminal rodoviário reforça equipes para atender passageiros durante o feriado

Com expectativa de receber pelo menos 26 mil passageiros neste feriado prolongado, a rodoviária de Campo Grande deu início hoje (13) até segunda-feira (17) a uma operação especial com reforço nos trabalhos. Os destinos mais procurados no período são Corumbá, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiânia e Porto Alegre.

De acordo com a administração do terminal, houve reforço no quadro de funcionários nas áreas de operação, limpeza, segurança e manutenção. A programação dos ônibus também sofrerá modificações para que o terminal consiga atender o aumento da movimentação.

