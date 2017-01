Termina o estado de atenção para alagamentos na capital paulista

Terminou o estado de atenção para alagamentos na zona sul da capital paulista e na Marginal Pinheiros, uma das principais vias da cidade, às 17h17. Às 15h30, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura havia decretado estado de atenção, que ocorre quando as chuvas têm potencial para a formação de alagamentos (precipitação intermitente ou contínua e/ou moderada à forte).

As áreas de instabilidade que se formaram nas regiões a oeste e sul da Grande São Paulo e atingiram a capital paulista durante a tarde de hoje (16) começaram a perder força. Imagens do radar meteorológico do CGE mostraram precipitação leve com pontos moderados no bairro de Engenheiro Marsilac, extremo da zona sul, que continua se deslocando em direção ao oceano. Nas demais áreas, não chove.

As chuvas que atingiam os municípios de Cotia e Itapecerica da Serra também perderam força. No entanto, uma extensa linha de instabilidade que começa na cidade de Registro, passando por Miracatu e Juquitiba, desloca-se gradativamente em direção ao litoral sul de São Paulo, com expectativa de chuva forte, rajadas de vento e queda de granizo.

Próximos dias

Segundo o CGE, a semana será marcada por temporais típicos de verão em São Paulo, principalmente nos finais de tarde.

Na terça-feira (17) o tempo será abafado e o sol aparecerá entre muitas nuvens ao longo do dia. Os termômetros variam entre mínima de 21°C e máximas em torno de 27°C. A madrugada deve ter chuva moderada, podendo chegar a forte, com riscos para a formação de alagamentos.

As pancadas de chuva mais significativas permanecem concentradas no período da tarde e início da noite. O sistema de baixa pressão atmosférica continua influenciando o tempo em São Paulo, aumentando o potencial para precipitações fortes.

Na quarta-feira (18), o cenário atmosférico não deve sofrer alteração significativa. A madrugada terá termômetros por volta de 20ºC e temperatura máxima de 26ºC durante a tarde. Os percentuais de umidade do ar variam entre 65% e 95%. O céu permanecerá com sol entre muitas nuvens, o que diminuirá um pouco as temperaturas. Os temporais retornam a partir da tarde, mantendo as características próprias da estação: chuva forte, com rajadas de ventos e alta probabilidade de alagamentos transbordamentos e risco de escorregamentos de encostas.

