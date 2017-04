As inscrições para o concursos do Conselho Regional de Química de Mato Grosso do Sul encerram no dia 24 de abril. São quatro vagas, sendo duas para agente administrativo, uma para agente fiscal e uma vaga para advogado.

Os salários variam de R$ 1,5 mil a R$ 1,7 mil, além de vale refeição e transporte e auxilio à saúde. O candidato deve se inscrever pelo site www.quadrix.org.br até 24 de abril.

