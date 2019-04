Último dia para inscrição no concurso de Auditor Fiscal

As inscrições do Concurso Público para o cargo de Auditor Fiscal da Receita da Prefeitura de Campo Grande terminam nesta segunda-feira, dia 15 de abril. São 10 vagas, com salário de R$ 9.833,53 para jornada de 40 horas semanais.

As inscrições poderão ser feitas somente pela Internet, no site https://www.pucpr.br/processo-seletivo-concursos/prefeitura-de-campo-grande-ms-edital-no-01-2019/ Ambiente do Candidato, onde estão disponibilizados para impressão, o boleto bancário, o Edital e seus anexos, que contêm toda a regulamentação do Concurso.

Para concorrer a uma das vagas, que garante reserva para pessoa com deficiência (PcD), negros e índios, é exigida a Graduação de Nível Superior, em qualquer área de conhecimento.

O concurso público terá validade de dois anos, prorrogável por igual período no interesse do Município de Campo Grande.

O Concurso Público será realizado de acordo com as seguintes fases:

1ª. Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

2ª. Prova de Títulos, de caráter classificatório;

3ª. Investigação Social, de caráter eliminatório;

4ª. Curso de Formação Profissional, de caráter eliminatório e classificatório.

As inscrições para o Concurso Público estarão abertas, exclusivamente, no período de 15/03/2019 até às 15 horas do dia 15/04/2019 (horário de Mato Grosso do Sul).

O candidato para se inscrever no Concurso deverá efetuar o pagamento da taxa de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), conforme condições estabelecidas neste Edital.

Os candidatos poderão requerer a isenção da taxa de inscrição até o dia 15/04/2019, exclusivamente pela internet, por meio do endereço eletrônico https://www.pucpr.br/processo-seletivo-concursos/prefeitura-de-campo-grande-ms-edital-no-01-2019/, mediante o preenchimento do formulário de solicitação de isenção. Deverá imprimir, assinar e digitalizar para envio pelo Ambiente do Candidato, juntamente com os documentos comprobatórios.

A Prova Objetiva será realizada no dia 23/06/2019, das 8h às 13h. Os locais de prova serão publicados em edital específico. O certame será realizado pela PUC do Paraná.

De acordo com o edital, a convocação do candidato ocorrerá na medida da necessidade e conveniência do Município.