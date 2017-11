Termina hoje pré-matrícula online para 800 vagas em cursos técnicos

- Arquivo

A Secretaria de Educação do Estado recebe até este domingo (19), pela internet, a pré-matricula para 800 vagas de cursos técnicos oferecidos em escolas estaduais da Capital.

As vagas são para cursos presenciais e à distância nas escolas Professora Maria de Lourdes Vidal Roma, Centro de Educação Profissional Ezequiel Ferreira Lima, 26 de Agosto, Hilda Ferreira de Oliveira, João Carlos Flores, Lino Villachá, João Greiner.

Os cursos são para Técnico em Administração, Auxiliar em Saúde Bucal, Técnico em Alimentação Escolar, Técnico em Comunicação Visual, Técnico em Cozinha, Técnico em Eletrotécnica, Técnico em Infraestrutura Escolar, Técnico em Restaurante e Bar, Técnico em Secretaria Escolar, Técnico em Qualidade, Técnico em Informática, Técnico em Manutenção e Suporte em Informática e Técnico em Química.

O início das aulas presenciais está previsto para o dia 22 deste mês e dos cursos à distância no dia 24.

Caso as inscrições superem o número de vagas, os candidatos serão submetidos ao procedimento de seleção que consiste em: o candidato estar com conformidade com os critérios para ingresso na turma e ser qualificado no quantitativo de vagas a partir da nota recebida no questionário de pré matricula.

Serviço – As inscrições podem ser feitas no site http://www.matriculadigital.ms.gov.br/MatriculaDigital/Home