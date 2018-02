Termina hoje prazo para inscrições nos processos seletivos do IFMS

O atendimento será realizado nos endereços e horários disponíveis no edital. O preenchimento das vagas será feito por ordem de chegada - Arquivo

Terminam nesta terça-feira (20) as inscrição nos processos seletivos para cursos de qualificação profissional a distância do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul).

A relação dos candidatos aptos para matrícula consta nos editais 004/2018 e 005/2018, publicados na Central de Seleção. No total, são 620 vagas para cursos de qualificação profissional a distância nos municípios de Água Clara, Corumbá, Coxim, Dourados, Figueirão, Jardim, Nova Andradina, Ponta Porã, Pedro Gomes, Sonora e Três Lagoas.

O atendimento será realizado nos endereços e horários disponíveis no edital. O preenchimento das vagas será feito por ordem de chegada. Para efetuar a matrícula, o candidato deverá apresentar originais e cópias do RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento, histórico escolar que comprove a escolaridade mínima exigida, além dos comprovantes de quitação eleitoral (maiores de idade) e militar (homens maiores de idade).

Também é preciso apresentar o requerimento de matrícula preenchido e assinado, o comprovante de preenchimento do questionário socioeconômico e uma foto 3x4 recente impressa em papel fotográfico. No caso de candidato menor de idade, o requerimento de matrícula deverá ser assinado pelos pais ou responsáveis.

As opções são Espanhol básico e Inglês básico, ambos com duração de quatro meses e meio, além de operador de computador e vendedor, previstos para durar três meses. Os cursos são semipresenciais, com aulas disponibilizadas no Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem e encontros presenciais nos polos de ensino.