Termina hoje período de inscrição do processo seletivo para motorista da prefeitura

São sete vagas no total - Arquivo

A Prefeitura de Caracol encerra nesta segunda-feira (10) as inscrições de processo seletivo para contratação temporária de sete motoristas de transporte escolar, que atuarão na Rede Municipal de Ensino. O salário para a função é de R$ 1.045 para 40 horas semanais de trabalho.

As inscrições e entrega de documentos poderão ser realizadas só até esta segunda (10), das 7h às 11h e das 13h às 17h, na Secretaria Municipal de Educação situada à Rua Gêronimo Martins Leite, nº 179. O candidato deverá preencher ficha de inscrição e o currículo, conforme modelos constantes no edital, e entregar no local de inscrição.

Para participar da seleção é preciso ter no mínimo ensino fundamental completo. Além disso precisa ter idade superior a 21 anos; ser habilitado na categoria “D”; não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias durante os doze últimos meses; ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação do CONTRAN; não estar cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir, cassação da carteira nacional de habilitação, pena decorrente de crime de trânsito, bem como não estar impedido judicialmente de exercer seus direitos.

O edital completo está disponível para consulta no Diário Oficial dos Municípios, a partir da página 100.