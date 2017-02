Termina hoje inscrição para interessados em seleção de professor substituto do Instituto Federal

IFMS (Instituto Federal de Educação, Ciência, e Tecnologia do Mato Grosso do Sul), está com inscrições abertas para processo seletivo que vai selecionar seis professores substitutos, por tempo determinado, para quatro Campus distintos da instituição de ensino.

Com carga horária de 40 semanais, as vagas correspondem as disciplinas de: Informática/ Desenvolvimento e Desenvolvimento Web (Corumbá), Português/ Inglês (Dourados), Informática/ Desenvolvimento e Desenvolvimento Web (Nova Andradina) e Informática/ Desenvolvimento e Desenvolvimento Web (Três Lagoas).

Os salários variam de R$ 3.575,22 a R$ 6.155,61, de acordo com a titulação apresentada do candidato, sendo acrescido auxílio-alimentação de R$ 458,00. Também podem ser acrescidos os Auxílio Pré-Escolar e Transporte.

As inscrições devem ser feitas pela internet até este domingo, dia 6 de fevereiro, pelo site www.ifms.edu.br/centraldeselecao.

