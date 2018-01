Termina hoje inscrição para ingresso em cursos técnicos gratuitos

De acordo com o IFMS, serão oferecidas 160 vagas para os cursos técnicos subsequentes ao Ensino Médio - Arquivo

Termina nesta quarta-feira (dia 10) o prazo para inscrições no processo seletivo para ingresso em cursos técnicos de nível médio oferecidos pelo IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) em quatro municípios. Há opções nas modalidades subsequente e integrado, para estudantes da Proeja (Educação de Jovens e Adultos).

De acordo com o IFMS, serão oferecidas 160 vagas para os cursos técnicos subsequentes ao Ensino Médio. As opções são Agricultura e Informática para Internet, em Ponta Porã; Manutenção e Suporte em Informática em Três Lagoas; e Zootecnia, em Nova Andradina. Para concorrer às vagas, é necessário ter o ensino médio completo ou equivalente.

Na modalidade integrado ao Ensino Médio, Proeja (Educação de Jovens e Adultos), são 40 vagas para o curso técnico em Edificações oferecido pelo Campus Aquidauana. O candidato deve ter concluído o ensino fundamental e ter idade mínima de 18 anos até a data da matrícula, prevista para janeiro.

Inscrições - Os interessados devem ser inscrever pela Página do Candidato da Central de Seleção, onde também está disponibilizado o edital nº 077/2017, com as regras do processo seletivo.

http://www.ifms.edu.br/

Os candidatos que não têm acesso à internet podem fazer a inscrição nos campi do IFMS. Os locais e horários de atendimento estão indicados no edital.