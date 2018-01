Termina hoje inscrição para concurso que oferece 99 vagas no interior

Provas estão previstas para o dia 28 de janeiro - Arquivo

Com 99 vagas disponíveis, a Prefeitura de Caarapó está com dois editais abertos de processos seletivos voltados a candidatos de todos os níveis de instrução e em diferentes cargos.

O primeiro deles, direcionado a candidatos ensino médio completo, magistério e superior, busca preencher 32 vagas e formação de cadastro de reserva para professores dos anos iniciais - 1º ao 5º ano; artes (1); ciências; educação física; educação infantil; geografia; história; língua estrangeira - inglês; língua portuguesa; matemática e professores - área indígena nas disciplinas de: anos Iniciais - 1º ao 5º ano (10); artes (4); ciências (1); educação física (4); educação infantil (4); geografia (1); história (1); língua estrangeira - inglês (1); língua materna - guarani (1); língua portuguesa (2) e matemática (2).

O segundo edital é para o processo que selecionará 67 novos funcionários. Há vagas para Ajudante Geral (6); Ajudante de Serviços (4); Tratorista (1); Pedreiro (2); Operador de máquinas pesadas (1); Motorista de Transporte Escolar; Ajudante Geral (20); Técnico de Enfermagem (1); Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (1); Inspetor de Alunos (1); Agente Administrativo (2); Técnico em Imobilização Ortopédica (1); Instrutor de Artes (1); Facilitador de Oficina e Convivência de Arte e Cultura (2); Auxiliar em Saúde Bucal (1); Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (20); Educador Social (2) e Arquiteto (1).

Entre as oportunidades, o candidato concorrerá com candidatos do nível de escolaridade fundamental ao superior, dependendo do cargo. Quem for contratado, cumprirá jornadas de 20h a 40h semanais.

Os salário oferecidos vão de R$ 954,16 a R$ 6.433,97. A taxa de inscrição para participar do processo seletivo vai de R$ 39,00 a R$ 52,50, sendo que as inscrições serão realizadas no período de 15 a 19 de janeiro de 2018 pelo endereço eletrônico www.sigmams.com.br.

A prova destes processos Seletivos, válidos por um ano, será objetiva composta por 40 questões de múltipla escolha, prevista para o dia 28 de janeiro de 2018. Alguns cargos também passarão por avaliação de títulos.