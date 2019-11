Termina hoje inscrição para concurso público da prefeitura de Amambai

Último dia para inscrições - Arquivo

A Prefeitura de Amambai, cidade distante a 360 quilômetros de Campo Grande, encerra nesta segunda-feira (11) o prazo de inscrição do concurso público com 88 vagas em diversas áreas de atuação e salário de até R$ 9,6 mil.

Segundo o edital, há vagas para Auxiliar de serviços gerais; Gari; Auxiliar mecânico; Servente; Vigia; Borracheiro; Agente administrativo; Motorista; Operador de máquinas; Mecânico; Técnico em Enfermagem; Assistente administrativo; Fiscal de Inspeção e Vigilância Sanitária; Topógrafo; Técnico de Gesso Ortopédico; Agente Comunitário de Saúde; Agente de combate de endemias; Técnico em Prótese dentária; Fiscal municipal; Técnico em segurança do trabalho e Assistente escolar.

Também há vagas para Arquiteto; Farmacêutico; Dentista; Enfermeiro; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Analista de comunicação social; Auditor de controle interno (advogado); Engenheiro eletricista; Médico clínico geral; Médico Cardiologista; Médico oftalmologista; Médico pediatra; Médico psiquiatra; Professor de educação infantil, além de professores de pedagogia; letras; matemática; história; geografia; ciências físicas e biológicas; artes visuais; inglês e educação física.

Os aprovados cumprirão jornada de trabalho de 20h a 40h semanais, com remuneração que varia de R$ 919,73 a R$ 6.973,41. As inscrições podem ser feitas até hoje, por meio do site http://concursos.alfaumuarama.edu.br/concursos/concurso/89