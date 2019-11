Termina hoje inscrição para a edição 2019 do Prêmio Sistema Famasul de Jornalismo

Serão premiadas seis categorias - Arquivo

As inscrições para o prêmio Sistema Famasul de Jornalismo foram prorrogadas até 5 de novembro. Com o tema ‘A tecnologia do campo conectada com a cidade’, a premiação desse ano será em dezembro aos finalistas das seis categorias.

As categorias são: Impresso, Telejornalismo, Radiojornalismo, Webjornalismo, Fotojornalismo e Universitário. As cinco primeiras categorias tem como um dos requisitos obrigatórios que a equipe que produziu o material inscrito tenha registro profissional. Os acadêmicos das universidades, que participarão da categoria Universitário, não precisam ter registro profissional, mas é obrigatório estar matriculado em uma instituição de ensino superior.

Também com a extensão do prazo, podem concorrer ao Prêmio Sistema Famasul de Jornalismo, as reportagens produzidas e veiculadas entre 1º de novembro de 2018 até 5 de novembro 2019.

Acesse: www.famasul.com.br/premiojornalismo e faça já sua inscrição.