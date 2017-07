Termina hoje inscrição do processo seletivo para estágio

O TJ/MS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) está com inscrições abertas de processo seletivo para estágio em Dourados. Podem participar estudantes de Direito, Administração e Serviço Social. O prazo se encerra dia 21 deste mês.

Conforme o TJ/MS, as provas serão realizadas no dia 6 de agosto de 2017, na Escola Estadual Castro Alves (na Rua Ciro Melo, nº 1.483, Dourados), com início às 8h e término às 11h.

Podem participar do processo seletivo os alunos regularmente matriculados em instituições públicas e particulares nos referidos cursos superiores. As inscrições podem ser realizadas gratuitamente no portal do TJMS (clique aqui).

As provas terão 10 questões de Língua Portuguesa e 10 questões de conhecimento específico da área de interesse do candidato. O candidato deve apresentar-se no local de prova no horário determinado, portando documento de identificação com foto, comprovante de inscrição, lápis, borracha e caneta esferográfica de cor azul ou preta.

O gabarito da prova será divulgado a partir de 48 horas após a data de sua realização. O estágio terá duração de um ano e o estagiário receberá bolsa-auxílio mensal e auxílio-transporte, em valor estabelecido pela Administração do Tribunal de Justiça.

