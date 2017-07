Termina hoje inscrição do concurso para delegado da polícia civil

As inscrições foram reabertas no dia 19 / Ilustração

Termina daqui a pouco a inscrição para concurso público da Polícia Civil, que oferece vagas para delegado. O edital do certame foi reaberto no dia 19 de julho. São 30 vagas e salários de R$ 14.978,26.

Para se inscrever é necessário ter curso superior em nível de graduação em Direito, comprovado mediante apresentação, no ato da posse, de Diploma, devidamente registrado, fornecido por instituição de Ensino Superior, reconhecida pelo Ministério da Educação, acompanhado do respectivo Histórico Escolar. A inscrição deve ser realizada pelo site da Fapems e o edital está disponível no site www.pciconcursos.com.br.

