Termina hoje inscrição de processo seletivo que oferece salário de até R$ 5,8 mil

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) encerra nesta sexta-feira (31) as inscrições de processo seletivo com 15 vagas para professor substituto. Há vagas em diversas áreas nos campi em Campo Grande, Corumbá e Três Lagoas. Os salários variam de R$ 2,2 mil a R$ 5,8 mil, a depender da carga horária e titulação.

Confira a lista de vagas: Contabilidade de Custos/Auditoria Contábil/Entidades sem fins lucrativos (1); Ciências Biológicas/Morfologia/Biologia Celular e Embriologia (1); Física (1); Enfermagem Fundamental (1); Linguística, Letras e Artes – Pintura (1); Engenharia I/Engenharia Civil (1); Clínica Médica/Otorrinolaringologia (1); Odontologia/Clínica Odontológica/Materiais Odontológicos (1); Educação Física(1);Ciências Sociais Aplicadas/Ciências Contábeis (1); Filosofia (1); Bioquímica (1); Linguística, Letras e Artes/Teoria Literária (1); Enfermagem/Interdisciplinar (1) e Ciências Exatas e da Terra/Ciência da Computação (1).

A inscrição é gratuita e deve ser feita na Secretaria da Unidade de Administração Setorial. A seleção é composta pelas fases de prova escrita, prova didática e prova de títulos.