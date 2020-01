Termina hoje, dia 31, prazo para pagar IPVA 2020 à vista com 15% de desconto

Campo Grande (MS) – Termina hoje, dia 31, o prazo para que os proprietários de veículos automotores do Mato Grosso do Sul paguem o IPVA à vista com 15% de desconto.

Os proprietários que não receberam os boletos ou porventura não estão em posse dos carnês, podem imprimir a segunda via pelo canal de autoatendimento do IPVA na internet. A Sefaz reforça que para os contribuintes que optarem pelo parcelamento, não há desconto.

Em caso de dúvidas, os contribuintes devem se dirigir pessoalmente às Agências Fazendárias (Agenfas) em seus respectivos municípios, munidos de documentos pessoais e do veículo ou ainda procurar a Unidade de Acompanhamento e Arrecadação de Outros Tributos/IPVA, que fica em Campo Grande, na avenida Fernando Corrêa da Costa, 858, das 7h30 às 13h30. A secretaria disponibiliza ainda os telefones (67) 3316-7513 / 7534/ 7541 para mais informações.

O IPVA é a segunda fonte de arrecadação tributária do Governo do Estado e fica atrás somente do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). 50% do IPVA é destinado para os municípios. A outra metade fica com o Estado, que pode usar o dinheiro para investimentos em obras e ações para melhorar a vida das pessoas.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação