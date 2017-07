Termina hoje capacitação para conselheiros tutelares em Campo Grande

Termina nesta quarta-feira (26) o 1º módulo de Formação Continuada de Conselheiros Tutelares e de Direitos da Criança e do Adolescente de Mato Grosso do Sul. A atividade faz parte do Proece/UFMS (Programa Escola de Conselhos) e acontecem na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) na Capital, no auditório 1 do Complexo Multiuso.

O objetivo do evento é debater os temas referentes às atribuições e competências dos conselheiros na defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes, em especial para a população infanto-juvenil dos povos e comunidades tradicionais conforme o estabelecido na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

O evento nesta quarta-feira (26) traz a palestra “Os direitos fundamentais previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)”. Na sequência, os conselheiros irão se reunir para outras oficinas para estudo de caso.

Veja Também

Comentários