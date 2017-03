Termina greve dos terceirizados das escolas públicas do DF

A greve dos terceirizados das escolas públicas do Distrito Federal. que vinha se estendendo desde o dia 15 deste mês, teve fim hoje (28). A categoria estava há quase 100 dias sem receber. De acordo com o Sindicato dos Empregados em Empresas de Asseio, Conservação, Trabalho Temporário, Prestação de Serviços Terceirizáveis no Distrito Federal (SindiServiços), o governo liberou mais de R$ 8 milhões para que as empresas paguem as dívidas com os funcionários.

* Estagiária de jornalisno sob a supervisão do editor Augusto Queiroz

Veja Também

Comentários