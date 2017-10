Projeto da Ferroeste que ligará Mato Grosso do Sul ao Porto de Paranaguá entra em nova fase

O secretário de Estado de Infraestrutura Marcelo Miglioli participou nesta semana, da quarta e última Consulta Pública sobre a construção de uma nova ferrovia entre Dourados, no Mato Grosso do Sul, até o Porto de Paranaguá, em uma extensão que pode chegar a 1000 quilômetros.

Miglioli afirmou que ficou bastante otimista quanto a viabilidade do projeto, que é uma das grandes apostas do Governo do Estado para a macro infraestrutura de Mato Grosso do Sul.

Hoje, o Porto de Paranaguá opera com 45 milhões de toneladas ano. E a expectativa é de que com a Ferroeste, o Porto possa atender a capacidade de produção tanto do Mato Grosso do Sul quanto do Paraná.

De acordo com o cronograma de trabalho discutido, o próximo passo será a publicação do edital de chamamento aos interessados em participar dessa empreitada, com prazo de 60 dias para manifestação de interesse e, após isso, 270 dias para apresentação do projeto.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)