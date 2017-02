Termina estado de atenção e alerta para alagamentos na capital paulista

Os estados de atenção e de alerta para alagamentos na capital paulista terminaram por volta das 19h30. Houve transbordamento de rios, e córregos transbordaram na cidade. Todos na zona leste.

Uma pessoa que passava pela Rua Nossa Senhora das Mercês, altura do número 700, no bairro de Sacomã, zona leste da capital paulista, morreu após ser atingida pela queda de um muro, por volta das 17h30, quando forte chuva atingia a cidade. Três viaturas do Corpo de Bombeiros atenderam no local.

Foi registrada queda de granizo em Itaquera e Artur Alvim, na zona leste, e no aeroporto de Congonhas, zona sul. O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura registrou rajadas de vento de 72 quilômetros por hora (km/h) no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, às 16h38 e às 16h45; e de 37 km/h no aeroporto de Congonhas, às 17h21. Pelo menos 19 pontos ficaram intransitáveis devido a alagamentos.

De acordo com dados parciais do CGE, até às 19h50 havia chovido 26,1 milímetros (mm) na cidade de São Paulo, com as variações a seguir: 30,4mm na zona leste, 29,6mm na zona sul, 28,6mm no centro, 17,2mm na zona norte e 15,5mm na zona oeste.

Segundo o CGE, as áreas de instabilidade, vindas do lado de Campinas, foram de forte intensidade. Atingiram a capital paulista no meio da tarde e duraram até o início da noite, quando perderam força. Depois disso, imagens do radar meteorológico mostraram precipitação leve, com pontos moderados em toda a capital.

Segundo os meteorologistas do CGE, as chuvas devem continuar – de forma leve, com pontos moderados – em toda a região metropolitana de São Paulo, até o fim da noite. Conforme dados das estações meteorológicas automáticas do CGE, os termômetros marcam 18,7ºC em média.

Veja Também

Comentários