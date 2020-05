Termina esta semana prazo para proprietários de veículos com placas final 1 e 2 quitarem licenciamento

No próximo dia 31 de maio, termina o prazo para proprietários de veículos com placas final 1 e 2 quitarem o licenciamento - Foto: SECOM GOV MS

No próximo dia 31 de maio, termina o prazo para proprietários de veículos com placas final 1 e 2 quitarem o licenciamento. A data já foi prorrogada em um mês como medida de prevenção e combate ao novo coronavírus (Covid-19).

Mas o Detran/MS lembra que não é necessário procurar as agências para o pagamento, basta apenas que o proprietário acesse o site do Detran-MS ou baixe o aplicativo Detran Mobile. Com isso, também é possível que o pagamento seja feito sem sair de casa, utilizando um aplicativo bancário.

Atualmente, o Detran-MS está de portas abertas mas operando com apenas 50% dos servidores em escala de revezamento. Os atendimentos também estão seguindo em formato de agendamento pela internet, o que facilita e evita a formação de aglomerações.