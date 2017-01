Termina dia 20 prazo de inscrição para professor temporário na Reme

Termina no dia 20 de janeiro, o prazo para interessados se inscreverem na seleção de professores temporários que irão compor o quadro reserva da Reme (Rede Municipal de Ensino).

De acordo com o edital, a inscrição no quadro de cadastro reserva de professores é somente para graduados em cursos de licenciatura. A validade é 21 de dezembro de 2017.

Os graduados em Educação Física deverão estar devidamente registrados no CREF (Conselho Regional de Educação Física). Os professores concursados na rede municipal que se interessarem em ampliar a carga horária com aulas complementares, em 2017, deverão obrigatoriamente realizar a inscrição.

Poderão inscrever-se os professores com ou sem vínculo efetivo com a Reme da Capital, através do endereço www.capital.ms.gov.br/semed, no link cadastramento de professores temporários/2017. Lá também poderá ser visto os editais.

