Termina amanhã período de inscrição para concurso com 99 vagas em MS

Provas estão previstas para o dia 28 de janeiro - Arquivo

As inscrições para dois processos seletivos da Prefeitura de Caarapó, a 309 km de Campo Grande, se encerram nesta sexta-feira (19). O primeiro edital oferece 32 vagas para o cargo de professor e o segundo 67 vagas para diversas funções.

As vagas são para Nível Médio/ Magistério e Superior e ensino fundamental. Os profissionais atuarão em jornadas de 20h a 40h semanais, com remunerações de R$ 954,16 a R$ 6.433,97. Com valores de R$ 39,00 a R$ 52,50, as inscrições serão realizadas no período de 15 a 19 de janeiro de 2018 pelo endereço eletrônico www.sigmams.com.br.

A prova destes processos Seletivos, válidos por um ano, será objetiva composta por 40 questões de múltipla escolha, prevista para o dia 28 de janeiro de 2018. Alguns cargos também passarão por avaliação de títulos, você pode ter acesso nos editais disponíveis em nosso site.