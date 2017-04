Termina amanhã o prazo de pagamento do IPTU com desconto

As pessoas no geral ficam tão presas às suas rotinas de arcarem com as contas e pagar boletos que não entendem que toda arrecadação de imposto envolve um repasse a população em forma de melhoria urbana. Nesta época do ano começa a cobrança de um dos principais tributos que envolve grande parte da população: o IPTU ( Imposto Predial e Territorial Urbano).

Todo proprietário de terreno, prédio e/ou residência deve arcar com o tributo. A cobrança varia de município para município, porém o repasse dos valores recolhidos têm o mesmo destino em qualquer cidade.

Para esclarecer a população, o especialista e atual Diretor da Crescite, Paulo Resende, explica em 5 passos os benefícios e obrigatoriedade da população com o IPTU:

1. Gera empregos

De acordo com a constituição federal parte do valor arrecadado do IPTU vai para obras de infraestrutura e pavimentação. Logo, gera empregos e melhoria para a cidade e a sua locomoção.

2. Mais de 20% do valor arrecadado com IPTU vai para educação

Desde creches a universidades: 20% do que a prefeitura arrecada do imposto é para melhoria na educação. Tanto na disponibilidade de vagas quanto melhoria interna do ambiente estudantil.

3. Pagando o IPTU em dia há desconto e você mantém o imóvel no seu nome

Sim, sem custear o tributo, o proprietário pode perder o imóvel e o terreno se tornar propriedade pública. Além disso, cada município tem um regra, mas no geral concedem descontos para quem pagar em dia ou/e em cota única. Se informe na sua prefeitura.

4. Boa parte do valor do IPTU vai para a sua saúde e da sua família

Cerca de 15% do montante recolhido com o IPTU é destinado para a saúde em hospitais e concessão de medicamentos na rede pública.

5. Se a quitação do IPTU está em dia: fica mais fácil fazer inventário

Muitas famílias tem muita “dor de cabeça” quando se trata do falecimento de um ente e a divisão dos bens. Quando falamos de imóveis o assunto pode ficar ainda mais intrincado quando envolvem muitos parentes. Estar em dia com o tributo facilita a partilha nesse momento complicado.

