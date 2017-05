Termina amanhã inscrição para estágio no Ministério Público Estadual

O MPE (Ministério Público Estadual) encerra nesta segunda-feira (8) as inscrições para seleção de estagiários de diversas áreas para atuarem em várias cidades de Mato Grosso do Sul, além da formação de cadastro reserva. Há oportunidades para alunos de graduação, pós-graduação e cursos técnicos em várias áreas do conhecimento. O site de inscrições é o www.fapec.org/concursos.

Conforme o edital, os contratados exercerão cargas horárias de 20h à 30h semanais com remunerações que variam de R$ 646,88 à R$ 1.800,00 mensais conforme o grau. Os contratos terão duração mínima de seis e máxima de dois anos.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet no site da organizadora da seleção. Será cobrada taxa de R$ 50,00 e R$ 80,00 dependendo da vaga escolhida.

Os candidatos farão prova objetiva, prevista para o dia 4 de junho. Alguns cargos também passarão por avaliação discursiva. Não podem participar aqueles que no último semestre dos cursos.

As vagas de graduação são para administração (12); arquitetura e urbanismo (2); comunicação/jornalismo (1); direito (22); engenharia ambiental ou sanitária (4); engenharia civil (2); engenharia elétrica (2); geografia (2); tecnologia de desenvolvimento de sistemas ou tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas (2); tecnologia em produção de mídia (2); serviço social (4); ciências biológicas; ciências contábeis; ciências da computação; ciências econômicas; engenharia agronômica; engenharia da computação; publicidade e propaganda e tecnologia em redes de computadores. e para estudante de que esteja cursando técnico em segurança do trabalho.

Os cargos de estágio para pós-graduandos são para direito (191); administração; área ambiental; desenvolvimento de sistemas; economia; psicologia e serviço social.

No site da organizadora há uma lista das instituições de ensino conveniadas com o MPE. Se os candidatos forem matriculados em alguma delas, deverão entrar em contato pelo e-mail [email protected]

Veja Também

Comentários